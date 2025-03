Corinthians terá três zagueiros e volta de Garro contra o Barcelona-EQU; veja escalações

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Alex Santana, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão tem três desfalques para o embate desta noite. Ramón Díaz não conta com o volante Raniele e o meia Igor Coronado, entregues ao departamento médico. Além deles, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, reforço da equipe, só poderá ser inscrito na Libertadores caso o time alvinegro avance à fase de grupos.

Na fase anterior do torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Corinthians sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O árbitro será o argentino Dario Herrera, auxiliado pelos compatriotas Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso. Silvio Trucco (ARG) ficará à cargo do VAR.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.