Corinthians é dominado no Equador e toma três do Barcelona pela Libertadores

O próximo compromisso do Timão é, mais uma vez, decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.

Já o Barcelona se prepara para receber o Independiente del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. A bola rola a partir das 21h do próximo sábado.

O jogo

O Corinthians foi acuado pelo Barcelona nos primeiros instantes e levou um susto logo aos dois minutos de jogo. Félix Torres afastou um cruzamento de cabeça, mas a bola sobrou com Leonai na entrada da área. O brasileiro soltou um foguete de primeira e viu a bola passar perto da trave defendida por Hugo Souza.

O Timão desperdiçou uma grande oportunidade aos 17 minutos. Garro arrancou em velocidade pela esquerda e tinha Yuri Alberto livre dentro da área, mas hesitou duas vezes em fazer o lançamento e acabou sendo desarmado pelo marcador.

Com dificuldade para achar espaços, a equipe de Ramón Díaz não conseguia sair do campo defensiva. O Barcelona, por sua vez, empurrava o Corinthians para trás cada vez mais. Aos 39, Corozo cobrou falta com perigo, mas mandou para fora.