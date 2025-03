Corinthians divulga venda de ingressos para semifinal do Paulistão contra o Santos

A partir desta quarta-feira, às 15h, será iniciada a venda para Não Pagantes e PCDs. Na quinta, às 11h, proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira poderão garantir seus lugares.

Depois, às 13h, será feita a abertura para todos os membros adimplentes do programa que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano. Às 15h, será a vez dos usuários com 60 pontos. Às 17h, para os membros com 40 pontos e, por fim, às 19h, para as contas com 20 pontos.

Na sexta-feira, às 11h, os ingressos serão disponibilizados para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Por fim, a partir das 15h deste sábado, será feita a abertura para os torcedores em geral, mediante a disponibilidade das entradas.

VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR

No confronto diante do Santos, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 53%, os do plano Minha História terão descontos de 37% a 53%, e os do plano Meu Amor, de 27% a 42%.

NORTE - R$ 80,00