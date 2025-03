Contra o Palmeiras, Calleri mira encerrar jejum de oito meses pelo São Paulo

Com gol de Calleri, o São Paulo venceu o Novorizontino, na última segunda-feira, e avançou para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta etapa, a equipe enfrentará o Palmeiras. O atacante argentino mira encerrar no clássico longo jejum pelo Tricolor.

O duelo acontecerá no Allianz Parque, ou seja, o São Paulo será visitante, situação que tem sido um problema para Calleri. O camisa nove não sabe o que é marcar um gol fora de casa há oito meses.

A última vez que o centroavante balançou as redes como visitante foi no dia 3 de julho de 2024, na vitória tricolor sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Calleri marcou o segundo gol da equipe no jogo.