Com nova 'ameaça', Soteldo cresce no Santos e tenta encerrar jejum de gols

Impulsionado pelo bom momento do Santos, Yeferson Soteldo vem crescendo cada vez mais na temporada. O atacante se firmou no time titular do técnico Pedro Caixinha.

Apesar de ser ponta esquerda de origem, o venezuelano está atuando aberto pela direita. Do outro lado, o Peixe conta com Guilherme, um dos destaques do clube e artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 bolas na rede.

Soteldo atuou em 11 das 13 partidas do Alvinegro Praiano na temporada, sendo 10 como titular. Neste período, deu duas assistências e não marcou nenhum gol.