Com dois de Coutinho, Vasco elimina Nova Iguaçu e vai à terceira fase da Copa do Brasil

O Nova Iguaçu começou a partida melhor, com uma postura ofensiva. Os donos da casa tentavam chegar com perigo, mas paravam na zaga cruzmaltina. Só que o Vasco, na primeira vez que avançou com qualidade, abriu o placar aos nove minutos. Nuno Moreira lançou Rayan, que entrou na área e tocou na saída do goleiro.

O panorama da partida seguiu o mesmo após o gol. O Nova Iguaçu se manteve no ataque, mas sem levar perigo. Já o Vasco continuou cirúrgico e ampliou o placar aos 20 minutos. Vegetti foi agarrado na área e o árbitro marcou pênalti. Coutinho cobrou com categoria.

O novo revés foi sentido pelo Nova Iguaçu. Tanto que o Vasco passou a controlar o jogo. Os cruzmaltinos tinham tranquilidade para chegar ao ataque e começaram a desperdiçar boas chances. A melhor delas foi de Paulo Henrique, que fez boa jogada, mas finalizou sobre o travessão.

De tanto insistir, os vascaínos chegaram ao terceiro gol aos 38 minutos. Coutinho acertou belo chute de fora da área, no ângulo, sem chance para Lucas Maticoli. Com isso, os cruzmaltinos foram para o intervalo com grande vantagem no placar.