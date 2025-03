Com dois de Cano, Fluminense vence o Caxias e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu por 2 a 1 o Caxias, no Centenário e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. O argentino ampliou o marcador na etapa final para decretar a classificação do Fluminense. O Caxias ainda diminuiu com Alisson.

O adversário dos tricolores na próxima fase será conhecido apenas após sorteio a ser realizado na CBF.