Com Ayrton Senna sendo o único brasileiro, Fórmula 1 lista os 20 melhores pilotos da história

75 years of F1 ?

In honour of this milestone season, we've gone through the 75 best drivers, cars, innovations, teams and key figures from Formula 1's 75 years so far... ?#F1https://t.co/vVHNIrh7PO

? Formula 1 (@F1) March 5, 2025

Grande herói nacional e da Fórmula 1, o tricampeão Ayrton Senna foi o segundo piloto citado. O site lamentou a morte trágica do brasileiro no GP de Ímola, em 1994, mas também ressaltou grande momentos de sua carreira, como sua primeira vitória no Brasil, em 1991, além de sua rivalidade com o francês Alain Prost no tempo em que ambos defendiam a McLaren.

O primeiro piloto no ranking é o alemão Michael Schumacher, heptacampeão e dono de 91 vitórias na carreira. Do atual grid da Fórmula 1, apenas Lewis Hamilton e Max Verstappen aparecem na lista, ambos no Top 5.

Entre os melhores carros da história, a McLaren MP4/4 de Prost e Senna foi destacada. O modelo ditou o ritmo das corridas principalmente no fim dos anos 80 e começo dos anos 90.