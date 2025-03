Corinthians usa sala de imprensa na Libertadores por inundação em vestiário

O elenco do Corinthians foi vítima de situação inusitada antes do jogo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa Libertadores. O vestiário visitante do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo ficou inundado por conta da forte chuva que atingiu a cidade de Guayaquil durante o dia.

O Timão precisou improvisar e realocou os seus jogadores para a sala de imprensa. O clube do Parque São Jorge fez um registro do momento e publicou em suas redes sociais.

O Corinthians se instalou na sala de imprensa de forma provisória, ou seja, a expectativa é que durante o intervalo e após a partida os atletas possam utilizar o vestiário normalmente. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).