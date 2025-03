Canobbio celebra classificação e destaca participação no 100º gol de Cano pelo Fluminense

O Fluminense se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Os tricolores eliminaram o Caxias, no Estádio Francisco Stédile, pelo placar de 2 a 1, com dois tentos de Germán Cano.

O atacante Canobbio destacou a importância do resultado, além de exaltar sua participação para o 100º gol do companheiro pelo time carioca.

"Quero parabenizar o grupo. A gente sabia que seria difícil para nós. Foi muito importante para mim participar do 100º gol de Cano", disse.