Benfica x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Benfica: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva e Carreras; Kokcu, Barreiro e Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis e Bruma



Técnico: Bruno Lage

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski



Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

O jogo será apitado por Felix Zwayer, com os assistentes Robert Kempter e Christian Dietz. No comando do VAR, estará Bastian Dankert.