Atlético-MG x Manaus: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Manaus às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão.

O Atlético-MG vai para a partida sem seu principal jogador: o atacante Hulk está lesionado e será desfalque certo. Já o Manaus chega para o confronto querendo surpreender o time mandante.