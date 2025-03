Após folga, São Paulo se reapresenta e abre preparação para o Choque-Rei pela semi do Paulista

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo se reapresentou aos treinos após folgar na última terça-feira. Depois da classificação contra o Novorizontino, o elenco tricolor iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

No CT da Barra Funda, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que foram titulares na vitória sobre o Novorizontino, na última segunda-feira, realizaram exercícios regenerativos no gramado, com mobilidade em solo, trote, fundamentos técnicos e força preventiva.

Já a outra parte do elenco treinou sob o comando do técnico Luis Zubeldía. O trabalho com a comissão do treinador argentino contou com atividades técnicas e um duelo de enfrentamento, em espaço reduzido, que dividiu os jogadores em quatro times para dois confrontos simultâneos. Por fim, ainda foi feito um complemento de finalização frontal.