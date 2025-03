Vitor Roque trabalha na parte interna, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Episódio especial do Palmeiras Cast, ok? ?

Pra receber nosso novo atacante, um bate-papo exclusivo com Vitor Roque, às 18h05! ?? ? https://t.co/V6ieDSJ5Ky pic.twitter.com/BKTBuOqfYD

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 4, 2025

As novidades na atividade foram as presenças do lateral esquerdo Piquerez, que se recupera de lesão na coxa direita, e do zagueiro Gustavo Gómez, que trata de uma lesão na coxa esquerda. Ambos deram início ao processo de transição física. A dupla foi desfalque contra o São Bernardo, mas pode reforçar a equipe na semifinal do Estadual.

Para o duelo, o Palmeiras seguirá com os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito).