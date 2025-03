Vitor Roque revela papo com Endrick após acerto com o Palmeiras e comenta características: "Agressivo"

Em 2023, ajudou o Furacão na conquista do título estadual e na campanha do vice da Libertadores, eliminando justamente o Palmeiras na semifinal. Ele terminou aquele com 21 bolas na rede e oito assistências. Dessa vez do lado do Verdão, contou um pouco de suas características que podem ajudar o clube,

"Sou muito determinado, agressivo. Espero fazer o máximo de gols que puder, ajudar rápido meus companheiros... atacar espaço e fazer o facão. Essas são um pouquinho das minhas características", declarou.

Inscrito no Campeonato Paulista, Vitor Roque vive a expectativa de estrear pelo Verdão. Essa sua primeira aparição pelo clube pode ser já na próxima segunda-feira, quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo, pela semifinal do Estadual. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.