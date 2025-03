Vitor Roque conhece CT do Palmeiras e cita expectativa por estreia: 'Estou pronto'

O atacante Vitor Roque já começou a se adaptar ao Palmeiras. Sexto reforço da equipe alviverde, o atleta desembarcou no Brasil na última segunda-feira e foi direto ao CT para realizar exames médicos. Enquanto nesta terça-feira, após testes físicos e clínicos, o atleta de 20 anos conheceu as instalações Academia de Futebol.

"Estou muito feliz de estar aqui. A estrutura é incrível, era o que eu imaginava pelo tamanho do clube. A expectativa é muito boa pelos desafios do ano. Espero ajudar ao máximo junto dos meus companheiros e conquistar grandes coisas, que é muito importante para todos nós. Desde o acerto, eu estava muito ansioso de chegar aqui o mais rapidamente possível. Graças a Deus, deu tudo certo e estou muito feliz e motivado", disse.

Vitor Roque foi anunciado como reforço do Verdão na última sexta-feira, dia do fechamento da janela de transferências internacional. O brasileiro estava emprestado ao Real Bétis, mas pertencia ao Barcelona, clube do qual o Palmeiras o adquiriu. Ele assinou vínculo com o Verdão até dezembro de 2029.