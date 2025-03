Sorteio define adversários de João Fonseca e Thiago Wild em Indian Wells

Os tenistas brasileiros já sabem com quem vão jogar na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. No sorteio realizado nesta segunda-feira, João Fonseca recebeu, na teoria, um adversário melhor em comparação a Thiago Wild, portanto aparece com mais chance de avançar no evento.

Em Indian Wells, o primeiro jogo de João Fonseca, 80º do ranking, será contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 da ATP. Eles já se enfrentaram em 2025 no Challenger de Camberra, na Austrália, com vitória do brasileiro em dois sets.