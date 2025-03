São Paulo boicota Conselho Técnico do Paulistão: jogo com Palmeiras será na segunda

O São Paulo decidiu não participar do Conselho Técnico das semifinais do Paulistão 2025. O motivo: o fato de a Federação Paulista de Futebol (FPF) já ter definido, sem consultar o Tricolor, o duelo contra o Palmeiras para segunda-feira, no Allianz Parque.

A ideia do São Paulo era que a partida fosse realizada no sábado. Assim, o Palmeiras não poderia exercer o mando no Allianz Parque ? no mesmo dia, está marcado no estádio um show da banda Offspring.