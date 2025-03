Romero leva menos de 90 minutos para participar de gol no Corinthians desde última data Fifa

Romero segue mostrando seu fator decisivo ao torcedor do Corinthians. O paraguaio foi o responsável por inaugurar o marcador na vitória por 2 a 0 diante do Mirassol, neste domingo, pelas quartas de final do Paulistão. Desta maneira o camisa 11, desde a última data Fifa, em novembro de 2024, precisou de menos de 90 minutos para participar de gol no Timão.

A ótima sequência de Romero começou no dia 24 de novembro do ano passo, na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão. Naquela oportunidade, o atacante corintiano deu uma assistência no triunfo de 3 a 1 do Corinthians, em Itaquera.

A partir disso, Ángel Romero participou de 17 jogos (nove como titular) no time do Parque São Jorge. Neste recorte, o paraguaio foi às redes em quatro oportunidades e distribuiu seis assistências. Isto é, dez participações em gols. Apenas nesta temporada, em 13 partidas, Romero marcou quatro gols e deu dois passes para tento.