Rodrygo celebra vitória do Real Madrid e destaca torcida pelo Santos contra o Corinthians

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o Atlético de Madrid no Estádio Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1. Rodrygo, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, celebrou o triunfo e mostrou-se contente com sua atuação.

"Finalmente, estou muito feliz, acho que estava merecendo já há alguns jogos. Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela vitória da equipe. Foi bem difícil, mas ganhamos", começou Rodrygo à TNT Sports. "Quando se veste essa camiseta, todo jogo a mentalidade é ganhar. E com essa mentalidade a gente vai para lá (Metropolitano). O jogo aqui foi bem difícil, eles surpreenderam a gente bastante, mas no final conseguimos fazer um gol com Brahím. Fui muito feliz no primeiro também e estou contente com a vitória. Agora é seguir".

"Noite de Champions League é sempre especial poder fazer um gol, ganhar um jogo com essa camisa e ser o melhor do jogo, também. Estou muito feliz de verdade e agora espero que o time continue nessa sequência, estamos bem. Teve um tropeço no jogo passado, mas não da mais para pensar nisso, é daqui para frente. Ganhamos e é isso que importa", acrescentou.