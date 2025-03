Rodada NBA: Shai brilha, OKC vence os Rockets e chega a 50 vitórias na temporada

? OKC THUNDER (@okcthunder) March 4, 2025

Como de costume, Shai liderou o Oklahoma City Thunder à vitória. Desta vez, foram 51 pontos anotados - apenas 10 em lance livre -, cinco rebotes e sete assistências. No primeiro quarto, ele já havia marcado 20 pontos. O jogo foi para o intervalo com Oklahoma liderando por um ponto, em 63 a 62. No segundo tempo, a equipe continuou à frente e garantiu a vitória. Jalen Williams também teve boa atuação, terminando o jogo com 24 pontos.

O Thunder é o líder disparado da Conferência Oeste com a segunda melhor campanha da liga, são 50 vitórias e 11 derrotas. O Houston Rockets é o quinto colocado do Oeste com 37 vitórias e 24 derrotas, ainda distante do Golden State Warriors (6º) e a uma vitória do quarto, o Memphis Grizzlies.

Oklahoma volta a quadra nesta quarta-feira, contra o Boston Celtics, no TD Garden, às 20h30 (de Brasília). Os Rockets terão dobradinha enfrentando os Pacers nesta terça-feira, às 21h, em Indianapolis.

Kyrie Irving lesiona o joelho durante o jogo e preocupa o Dallas Maverick

O Dallas Mavericks recebeu o Sacramento Kings e foi derrotado por 122 a 98. Mas a maior perda da equipe da noite não foi no placar, mas no elenco. O armador Kyrie Irving sofreu uma lesão no joelho e deixou a quadra ainda no primeiro quarto.