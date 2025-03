Real Madrid vence rival Atlético com gol de Rodrygo e abre vantagem nas oitavas da Champions

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o Atlético de Madrid no Estádio Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1. Rodrygo e Brahim Díaz marcaram para os mandantes, enquanto Julián Álvarez diminuiu.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti poderá empatar o duelo de volta para conquistar a vaga direta às quartas. Do outro lado, o Atlético terá que sair com o triunfo por dois gols de diferença. Em caso de vitória por somente um, o jogo irá para a prorrogação. Se a igualdade no agregado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida acontece na quarta-feira (12), às 17h, no Estádio Metropolitano.

O Real Madrid retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Rayo Vallecano, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Atlético de Madrid visita o Getafe. Desta vez o jogo acontece às 10h, no Coliseum Alfonso Pérez.