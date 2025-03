Palmeiras soma três vitórias seguidas e engata sequência positiva em momento decisivo do Paulista

Na noite do último sábado, o Palmeiras garantiu a classificação às semifinais do Campeonato Paulista. O Alviverde venceu o São Bernardo com tranquilidade, por 3 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, e agora terá o São Paulo pela frente na semifinal.

O Verdão passou pelo São Bernardo sem grandes dificuldades. Estêvão brilhou e anotou dois gols para a equipe ainda no primeiro tempo, enquanto Flaco López foi às redes na segunda etapa e fechou a vitória alviverde. Com isso, o Palmeiras somou três vitórias consecutivas pela primeira vez no ano.

A sequência positiva do Alviverde vem em um dos primeiros momentos decisivos da temporada. Tal momento devolve a confiança ao time, que chegou à última rodada da fase de grupos sem sequer saber se conseguiria se classificar para o mata-mata.