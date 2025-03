Neymar iguala número de jogos pelo Al-Hilal em um mês no Santos e dá salto de desempenho

1º em faltas sofridas (24)



1º em posses ganhas no ataque (7)

Desde a sua reestreia pelo Peixe, o camisa 10 lidera diversos quesitos entre os jogadores do Paulistão. De acordo com dados do Sofascore, Neymar tem mais participações em gols (6), grandes chances criadas (5), passes decisivos (21), faltas sofridas (24) e posses ganhas no ataque (7).