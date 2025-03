Mancha Verde fica em último lugar e é rebaixada no Carnaval; Gaviões acaba em terceiro

No último ano, a Mancha Verde terminou a apuração na quinta posição. A escola, campeã do Carnaval de São Paulo, tentava o tricampeonato depois de se sagrar campeã nos anos de 2019 e 2022. Em 2025, desfilou no primeiro dia e foi a quarta a se apresentar no Anhembi.

A Mancha apostou no enredo "Bahia, da Fé ao Profano", que abordou a ancestralidade africana do povo baiano, celebrando a cultura e religiosidade. A Gaviões da Fiel teve o enredo intitulado de "Irin Ajó Emi Ojisé, retratando máscaras africanas. Já a Dragões da Real, que contou com a presença do presidente do São Paulo, Julio Casares, do desfile, teve o enredo "A vida é um sonho pintado em aquarela", inspirado pela música "Aquarela", de Toquinho.

A apuração foi dividida em nove quesitos. Ao todo, são 36 jurados, ou seja, quatro para cada quesito. A ordem da leitura das notas foi: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução.