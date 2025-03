Lucas Freitas indica Vasco focado para pegar o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil

?? Fala, Lucas Freitas!

O nosso zagueiro conversou com a VascoTV para projetar o duelo de amanhã pela Copa do Brasil.

Você pode conferir o vídeo completo no YouTube!

Envolvidos nas semifinais do Carioca e da Taça Rio, respectivamente, Vasco e Nova Iguaçu darão uma pausa no Estadual em busca da vaga na terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes entraram em campo no último fim de semana: o Cruzmaltino perdeu do Flamengo (1 a 0) e o Nova Iguaçu empatou com o Madureira (0 a 0). Os jogos de volta serão realizados no sábado.