Lucas fala sobre polêmica do sintético e explica como superar grama do Palmeiras na semi

O atacante Lucas Moura voltou a abordar a polêmica do gramado sintético nesta segunda-feira, após a vitória e classificação do São Paulo à semifinal do Campeonato Paulista, sobre o Novorizontino, no Morumbis. O adversário na próxima fase será o Palmeiras.

O mando do confronto será do Verdão. Há uma indefinição se o duelo será disputado no Allianz Parque ou na Arena Barueri, uma vez que o estádio do rival alviverde receberá o show da banda The Offspring no próximo sábado. No entanto, é certo que o Tricolor precisará jogar na grama sintética.

Lucas, que recentemente encabeçou um movimento contra campos artificiais no futebol brasileiro, falou sobre o sintético e o enxerga como uma vantagem ao rival. Ele, porém, admite que o São Paulo tem outras preocupações ainda maiores para o Choque-Rei e explica como superar o 'problema' do gramado.