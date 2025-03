Júlio César projeta participação do Flamengo no Mundial e faz alerta: "Não pode bobear"

"Então, o Flamengo não pode bobear, se não vai acontecer o que aconteceu na última participação. A equipe pegou o Al-Hilal da Arábia Saudita, acabou sendo surpreendido e ficou fora da final", completou.

Júlio César também pontuou que o capitão do Flamengo, Gerson, poderá chamar atenção dos europeus no torneio.

"O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já o conhece, mas ele vem atravessando um momento realmente muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na Seleção, então, é um jogador mais pronto, digamos assim", disse.