Inter finaliza negociação com seguradora do Beira-Rio e reduz prejuízo financeiro

O Internacional estima um prejuízo de aproximadamente R$ 90 milhões por conta das enchentes, divididos entre o crescimento de sócios-torcedores não concretizado, perda de premiações esportivas, danos patrimoniais, custos adicionais e inadimplência de sócios.

"O Internacional, mesmo enfrentando diversos desafios, trabalhou incansavelmente para garantir o maior ressarcimento possível diante das enchentes. Por meio de negociações com todas as partes envolvidas, buscamos minimizar os impactos financeiros", disse Victor Grunberg, vice-presidente do conselho de gestão do clube.

"Esse resultado reafirma nosso compromisso com uma gestão responsável e a recuperação do nosso patrimônio, sempre com foco na sustentabilidade do clube a longo prazo. Continuamos dedicados à reconstrução e à realização dos investimentos necessários para manter o Inter forte e competitivo, tanto dentro quanto fora de campo", completou.