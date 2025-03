Gustavo Leal fala sobre estreia com Everton na Copa Sul-Americana

Após passar pela Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23 entre 2019 e 2022, Gustavo Leal foi para o futebol mexicano, onde trabalhou no Atlético de San Luis, filial do Atlético de Madrid no país, e fez história ao conduzir a equipe às semifinais da Liga MX em 2023, na melhor campanha do clube em todos os tempos. Agora, o treinador de 38 anos aposta em uma nova experiência internacional.

"O projeto do Everton é bastante sólido. É um clube que pertence ao mesmo grupo do Pachuca e do León, times mexicanos que vão disputar o Mundial no meio do ano, e que vê nessa Copa Sul-Americana a oportunidade de crescer no cenário continental", comenta Gustavo Leal. "Nossa preparação nesses dois primeiros meses do ano tem sido bem feita visando essa partida, que pode nos colocar na fase de grupos. Estamos confiantes", conclui o treinador.

O adversário do time de Gustavo Leal será o Unión Española, treinado por José Luis Sierra, ex-meia do São Paulo nos anos 90. Embora tenha a vantagem do mando de campo no jogo único, o Unión não poderá atuar em seu estádio e transferiu a partida para o Estádio Bicentenario de La Florida, casa do Audax Italiano. Quem avançar neste duelo disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando as equipes do Brasil e da Argentina entram na competição.