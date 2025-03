Gustavo Gómez e Piquerez iniciam transição física e podem reforçar o Palmeiras na semifinal do Paulista

Chegamos pra tarde de treino! ? pic.twitter.com/xuKOsFYnrT

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 4, 2025

O último compromisso de Gómez pelo Palmeiras foi justamente o empate sem gols com o São Paulo, pela fase de grupos do Estadual. Na oportunidade, ele deixou o campo aos 40 minutos do segundo tempo com dores na perna. Posteriormente, foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Com isso, Gómez foi baixa nos últimos três compromissos: nas vitórias sobre Botafogo-SP (3 a 1) e Mirassol (2 a 3), pela fase de grupos, e contra o São Bernardo (0 a 3), pelas quartas de final. Nesses duelos, a dupla de zaga foi formada por Murilo e Benedetti, Naves e Benedetti, e Micael e Murilo, respectivamente.

Piquerez, por sua vez, lesionou-se na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, oportunidade em que saiu de campo aos 24 do segundo tempo. Assim, foi desfalque contra Mirassol e São Bernardo. Em sua ausência, Vanderlan foi quem assumiu a titularidade na lateral esquerda.