Gil emenda quatro jogos seguidos como titular no Santos e ganha espaço com Caixinha

Gil voltou a emendar uma sequência no Santos. Após início de ano com poucos minutos, o zagueiro de 37 anos chegou ao quarto jogo seguido como titular no último domingo, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e ganhou espaço com o técnico Pedro Caixinha.

O treinador português, contratado no início da temporada, não relacionou Gil para as primeiras quatro partidas do Peixe em 2025. O experiente defensor fez seu primeiro jogo em 2025 no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Estadual, quando atuou por cerca de 20 minutos.

Após isso, Gil foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Santos. O zagueiro jogou contra Novorizontino, ficou no banco na derrota para o Corinthians e voltou ao time contra Água Santa, Noroeste, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino.