Fluminense alcança sua melhor sequência com Mano Menezes

O Fluminense abriu a semifinal do Campeonato Carioca com um resultado expressivo: goleada diante do Volta Redonda e um passo importante para alcançar a decisão do Estadual. O resultado marcou a melhor sequência do time sob o comando do técnico Mano Menezes.

Em um momento importante do ano, o Fluminense chegou a quatro vitórias consecutivas na temporada. Segundo a SofaScore, o Tricolor não tinha essa sequência desde fevereiro do ano passado, quando ainda era dirigido pelo técnico Fernando Diniz.