Félix Torres reencontra ex-clube e diz como Corinthians pode superar o Barcelona-EQU

"Vai ser algo muito lindo. Não esperava enfrentar o Barcelona à essa altura, mas o futebol é assim. É algo que tenho que encarar como um profissional e fazer um excelente trabalho para minha equipe", afirmou.

"Sabemos da qualidade dos jogadores que temos. Somos o Corinthians e temos que ganhar em qualquer campo. Representamos uma instituição muito grande", acrescentou.

Félix, inclusive, já conhece alguns dos destaques do Barcelona-EQU, como os atacantes Octavio Romero e Janner Corozo. O zagueiro deu a receita para que o Timão consiga superar a equipe equatoriana.

"Conheço muito bem o setor ofensivo do Barcelona. Já joguei com Octavio, no Santos Laguna, e com Janner, na seleção. Sei que nós temos como encontrar formas de parar esse ataque. A velocidade da equipe e um bom trabalho tático podem anular os ataques rápidos do Barcelona", analisou.

"Falei com meus companheiros de seleção, estou muito feliz por reencontrá-los. Trato a partida com seriedade e tento desfrutar dela. Que ganhe o melhor. Fisicamente e mentalmente estou me preparando muito bem, porque sei que é uma partida muito difícil", concluiu.

Na fase anterior da Libertadores, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Timão sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.