Fase positiva do Corinthians como visitante é trunfo para superar o Barcelona-EQU

O recorte citado começa no dia 28 de outubro de 2024, quando o Corinthians venceu o Cuiabá com gol de Memphis, na Arena Pantanal, por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Alvinegro somou apenas dois revezes: contra o Racing (2 a 1), que eliminou os paulistas na semifinal da Copa Sul-Americana, e contra o São Paulo (3 a 1), na quarta rodada do Paulistão desta temporada.

No período, o Corinthians venceu Cuiabá, Vitória, Criciúma, Grêmio, RB Bragantino, Ponte Preta e Novorizontino. Os empates foram contra o Palmeiras, a Portuguesa e a Universidad Central-VEN.

O primeiro confronto entre Barcelona-EQU e Corinthians acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Isidro Romero Carbo, no Equador. A volta está marcada para o dia 12, também quarta-feira, no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo.