Escalação: Corinthians treina no estádio do Emelec e conclui preparação para pegar o Barcelona-EQU

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira no estádio do Emelec, o George Capwell, em Guayaquil, e finalizou a preparação para o jogo contra o Barcelona-EQU, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

As atividades do dia tiveram início com uma ativação na academia do estádio. Na sequência, os atletas foram a campo e fizeram um treinamento tático, dirigido pelo técnico Ramón Díaz. O treinador ainda aprimorou jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Ramón mandará a campo força máxima e tem apenas dois desfalques para o confronto. O volante Raniele e o meio-campista Igor Coronado, lesionados, sequer viajaram com o grupo ao Equador.