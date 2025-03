Com semifinal em vista, Palmeiras se apoia em bom aproveitamento em clássicos no Paulista desde 2021

Nos últimos cinco anos, o Alviverde disputou 22 clássicos pelo Campeonato Paulista, seja na fase de grupos ou no mata-mata. Neste período, o Verdão somou 10 vitórias, teve oito empates e amargou somente quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de 57,57%.

O adversário que o Palmeiras mais enfrentou nos últimos cinco anos no torneio estadual foi justamente o São Paulo, com nove confrontos. Em seguida, aparece o Santos, com sete clássicos. Já o Corinthians foi o rival contra o qual o Palestra menos duelou, com seis partidas.

No recorte das últimas cinco temporadas, 2021 foi o ano em que o Alviverde disputou mais clássicos no Paulistão. Ao todo, foram seis partidas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Aquele Estadual, contudo, ficou marcado pelo vice-campeonato do Verdão, derrotado justamente pelo Tricolor.