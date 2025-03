COB e CBAt conversam sobre Célio de Barros e a candidatura do Pan do Rio e Niterói

Se a candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 for vitoriosa, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) trabalharão unidos para que as competições do atletismo sejam realizadas no Célio de Barros.

A restauração do estádio, de propriedade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi um dos temas do encontro, realizado no Rio antes do carnaval, entre o presidente da CBAt Wlamir Motta Campos e o presidente do COB Marco La Porta.

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, no fim de janeiro, a candidatura conjunta do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, com o aval de Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos do Rio e de Niterói.