Betis renovaria com Vitor Roque se não fosse a chegada do Palmeiras

"Talvez ele tenha vindo rápido demais para a Europa e com expectativas muito grandes, mas ele tem características físicas muito interessantes e gerava muitas situações de gol. Mas aí chegou a oferta do Palmeiras, que coincidiu com a chegada de Cucho Hernández. O jogador finalmente nos disse que preferia sair, e tanto eu como o treinador pensamos que, quando um atleta quer sair e já está com a cabeça em outro lugar, é melhor deixá-lo cumprir essa oportunidade de reconstruir sua carreira no Palmeiras", revelou.

Na última sexta-feira, Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras e assinou um contrato de cinco temporadas com o Verdão. A negociação girou em torno dos R$ 155 milhões, o que faz do jogador a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Já regularizado e inscrito no Campeonato Paulista, o atacante de apenas 20 anos pode fazer sua estreia com a camisa do Verdão na próxima segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), quando a equipe do técnico Abel Ferreira recebe o São Paulo, pela semifinal do Estadual, no Allianz Parque.

"Estou convencido de que ele vai jogar muito bem lá e desejo tudo de melhor a ele, porque é um garoto magnífico", finalizou Ramón Alarcón.