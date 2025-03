Beraldo projeta duelo de líderes no mata-mata da Champions League

Inveja das folionas alegres e frenéticas do Carnaval

Titular na última partida dos parisienses, Beraldo falou sobre a fase do PSG, invicto há 22 jogos, com 18 vitórias e quatro empates neste período, entre o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Champions League. Somente em 2025, em 16 jogos, os parisienses já somam 54 gols marcados e apenas 14 sofridos.

"Contra o Lille, a equipe fez mais uma grande apresentação. Estamos muito bem, não só pelos ótimos resultados e pelos placares elásticos, mas também pelo que vemos da organização do time, com todos contribuindo muito ofensiva e defensivamente. Isso nos dá ainda mais confiança para encarar o Liverpool, porque sabemos que contra eles não se pode errar", analisou Beraldo.

A primeira partida das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, acontece nesta quarta-feira, no Parc des Princes, em Paris. O time inglês teve a melhor campanha da primeira fase da competição e lidera a Premier League com 13 pontos de vantagem sobre o Arsenal, tendo como principal trunfo a grande temporada do atacante Mohamed Salah, autor de 30 gols e 22 assistências em 39 jogos em 2024/25.

"O Salah é um craque, um jogador capaz de decidir qualquer partida, ainda mais no momento que vive hoje. Ele dispensa comentários, mas seria um erro resumir o Liverpool somente a ele. Eles têm um grande time, com jogadores de elite mundial trabalhando bem coletivamente. Mas temos as nossas armas, somos o PSG e estamos prontos para dois grandes duelos contra eles", projetou Beraldo.

Beraldo é cria da base do São Paulo. O zagueiro se destacou pelo Tricolor em 2023, quando foi titular da equipe e conquistou a Copa do Brasil. Em 2024, foi vendido ao Paris Saint-Germain.