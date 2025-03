Barcelona-EQU x Corinthians: veja onde assistir ao jogo da terceira fase da Libertadores

Em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians visita o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil. A partida vale pela ida da terceira fase da competição internacional e está marcada para às 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão dos canais ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), Globo (TV aberta) e Globoplay (streaming). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance e toda a repercussão do jogo aqui no site da Gazeta Esportiva.

O Timão vem embalado após a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Com gols de Romero e Memphis Depay, o Corinthians superou o Mirassol por 2 a 0 no último domingo, na Neo Química Arena. O duelo diante dos equatorianos, aliás, antecede ao próximo compromisso do Alvinegro no Estadual que deve acontecer neste final de semana.