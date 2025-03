Aston Villa vence Brugge fora de casa e fica perto das quartas da Champions

Pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 1, nesta terça-feira. Os gols na Bélgica foram marcados por Bailey, Asensio e Mehele (contra). Cuyper diminuiu para o time da casa.

Com a vitória como visitante, a equipe inglesa fica mais perto da vaga nas quartas de final do torneio, já que pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, marcado para as 17 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Villa Park.

Pela 29ª rodada do Campeonato Belga, o Brugge recebe o Cercle Brugge às 9h30 deste domingo. Já o Aston Villa, pela 28ª rodada do Inglês, pega o Brentford às 14h30 de sábado, no Gtech Community Stadium.