Artilheiro do Sport, Pablo celebra classificação às semifinais do Estadual e projeta semana decisiva

No último domingo, o Sport venceu o Decisão, por 3 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Autor do primeiro gol do jogo, Pablo comemorou a classificação às semifinais.

"Fico feliz por conseguirmos a classificação para as semifinais do Pernambucano, mas sabemos que a nossa equipe pode e deve entregar mais para o torcedor. Estamos nesse rumo. Com gols meus ou de qualquer companheiro, o importante é colocar o Sport no topo", disse Pablo.

Reforço do Sport para a temporada, Pablo é o artilheiro do clube no ano, ao lado do ponta Lenny Lobato. Menos de um mês após a sua estreia e em apenas sete jogos disputados, o atacante balançou as redes cinco vezes.