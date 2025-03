Arsenal goleia PSV na Holanda e encaminha vaga nas quartas da Champions

Nesta terça-feira, no Philips Stadium, na Holanda, o Arsenal goleou o PSV por 7 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com gols de Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2), Trossard e Calafiori, os Gunners encaminharam a vaga rumo à próxima fase. O único gol dos mandantes foi anotado por Noa Lang.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 12, quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, na Inglaterra. Quem avançar, enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

O Arsenal volta aos gramados no próximo domingo (9), às 13h30, para encarar o Manchester United, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. O PSV, por sua vez, neste sábado, no Philips Stadium, recebe o Heerenveen, às 16h, pela rodada 25 do Holandês.