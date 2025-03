Palmeiras: Aníbal Moreno ganha concorrente e perde espaço entre titulares

O Palmeiras mudou a sua postura no mercado da bola e investiu pesado na contratação de reforços na primeira janela de transferências do ano. Apesar do foco no setor ofensivo, a diretoria também reforçou a defesa e o meio-campo, o que culminou em maior competitividade dentro do elenco.

Aníbal Moreno, por exemplo, é um dos jogadores do Alviverde que ganhou concorrência para a posição. O Palmeiras contratou o volante Emiliano Martínez, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. Com isso, o argentino perdeu espaço entre os titulares.

Moreno chegou ao Palmeiras no início de 2024 e se adaptou rapidamente ao clube. O jogador se sobressaiu entre as contratações do clube no ano passado e demonstrou regularidade ao longo do ano. Entretanto, na reta final da temporada, oscilou um pouco mais.