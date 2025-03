Al-Hilal é superado pelo Pakhtakor em primeiro jogo das oitavas da Champions Asiática

? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 4, 2025

Com a derrota, a equipe da Arábia Saudita perdeu sua invencibilidade no torneio. O confronto de volta do torneio será na Kingdom Arena, em Riade, na próxima terça-feira.

A equipe comandada por Jorge Jesus passa pelo seu pior momento desde a chegada do português. O Al-Hilal tem 4 vitórias nos últimos 10 confrontos, contando com uma goleada sofrida pelo rival Al-Ittihad.

O próximo compromisso dos sauditas será nesta sexta, diante do Al-Fayha no King Abdullah Sport City Stadium. O jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Saudita, será às 16h (de Brasília).

O time uzbeque volta a campo apenas para o próximo confronto com o Al-Hilal.

O gol da vitória