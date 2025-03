Zubeldía celebra vaga na semi e valoriza evolução defensiva do São Paulo: "Fomos muito organizados"

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Do outro lado da chave, Corinthians e Santos se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.