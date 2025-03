Vini Jr. revela desejo de renovar com o Real Madrid e 'esquece' Bola de Ouro: "Terei outras chances"

Além disso, a proposta envolvia um salário de R$ 1,2 bilhão por temporada em um contrato de cinco anos a Vinícius Júnior, que recusou a oferta.

???????? pic.twitter.com/KKYhdf2E3f

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2025

O atacante também falou sobre a polêmica da Bola de Ouro vencida por Rodri, do Manchester City, no ano passado. Considerado por muitos como favorito para vencer o prêmio, Vinícius Júnior acabou ficando em segundo lugar e nem compareceu à cerimônia de premiação.

"A Bola de Ouro? As pessoas votam no que acreditam. Eu tenho minha própria opinião e meus companheiros de equipe também. Claro que, quando você está perto de ganhar a Bola de Ouro, você quer ganhar, mas terei muitas oportunidades de fazer isso de novo. Foi o clube que decidiu não ir à cerimônia de premiação. Eu sempre faço o que o clube me manda fazer e eles me pediram para ficar em Madrid", disse.