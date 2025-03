Vice-líder Flamengo vence União Corinthians e embala quinto triunfo seguido no NBB

O Flamengo não começou bem a partida e viu o adversário abrir sete pontos na metade do primeiro quarto. No entanto, se recuperou na reta final e virou o marcador para 21 a 20.

No segundo, o time carioca iniciou mais focado e abriu a boa distância de seis pontos do adversário. O União Corinthians conseguiu empatar e até chegou a ficar em vantagem, mas no fim o placar se igualou em 39 a 39.

Até parecia que o Flamengo encaminharia a vitória no terceiro quarto após fazer 64 a 46. O adversário, porém, tirou boa parte do prejuízo e foi para o último quarto com oito pontos atrás do marcador. Assim, seguiu pontuando e, na metade do jogo, chegou a ficar em vantagem por um ponto.

No entanto, os cariocas se recuperaram, viraram o marcador e sacramentaram a vitória por 82 a 77.