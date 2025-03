O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com o volante Pablo Maia no duelo contra o Novorizontino. Torcedores do São Paulo desejam que Marcos Antônio seja o titular no lugar do Made In Cotia.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva neste domingo, 48,61% dos votantes entendem que a melhor opção é Marcos Antônio. Outros 26,39% querem Bobadilla, enquanto 25% preferem recuar Lucas e Oscar para jogar ao lado de Alisson.

Torcedores do São Paulo querem Marcos Antônio titular contra o Novorizontino. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)